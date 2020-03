Uus platvorm viib eriolukorra ajal kokku abivajajad ja vabatahtlikud 

Riismaa sõnul on praeguseks terve Eesti peale vabatahtlikuks registreerinud 2300 inimest ning neid jagub igasse linna ja maakonda. „Kriisiolukorras pole aega uusi inimesi pardale võtta ja välja koolitada, vaid väga kiiresti on vaja vabatahtlikud abivajajatega kokku viia,“ põhjendab ta sellise lahenduse vajalikkust.

Riismaa avaldab soovi, et riskigruppi kuuluvate inimeste teadlikus suureneb ning paluvad julgelt abi. „Näeme, kuidas seeniordi käivad veel vapralt poes. Mulle tundub, et praegu on teadlikus madal, et nad ei tohi väljas käia, aga loodetavasti see muutub.“