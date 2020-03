Maailm Austraaliasse jäänud eestlanna: „Pigem olen lõksus siin, mitte kodumaal.“ Hindrek Pärg , täna, 16:47 Jaga: M

23aastane Jette tööpostil. Foto: Erakogu

Välisministeerium on viimasel kahel nädalal kutsunud eestlasi kodumaale naasma. Ometi leidus mõningaid, kes otsustasid hoopis Maarjamaa pinna jalge alt pühkida ja minna näiteks Kagu-Aasiasse pandeemiat üle elama. Spektri teise otsa jäävad aga eestlased nagu 23aastane Jette, kes on enda elu viimaste aastate jooksul üles ehitanud maailma teises otsas ega kavatse ka nüüd kodumaale tagasi tulla. „Mul ei käinud kordagi peast läbi mõtet, et peaksin või võiksin Eestisse naasta,“ tunnistab neiu korduvalt.