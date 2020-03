FOTOD | Politsei tabas Viljandimaal sarisissemurdmistes kahtlustatavad mehed 

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass kirjeldas, et politseioperatsioon käivitati ööl vastu 24. märtsi kella 4 paiku, kui Viljandimaal Vastemõisa külas hakkas tööle kaupluse signalisatsioon ning poe juurest märgati põgenemas mitut kahtlast isikut. Turvafirma kaasas kohe politsei ning selgus, et poodi oli püütud akna kaudu siseneda, kuid akna ees olnud trellide tõttu jäi kuritegu lõpule viimata.

„Sissemurdmiste sagenedes töötasid kriminaalpolitseinikud ööl ja päeval aktiivselt seniajani, et kahtlusalused tabada. Olgugi, et praegusel ajal on politseinikel lisaülesandeid, jätkub samal ajal politsei tavapärane töö ning kurjategijatele me tegutsemiseks rahu ei anna,“ kinnitas Sass.