EESLIINIL: mitme haigla töötajad on nakatunud koroonaviirusega 

Kuressaare haigla töötajatest on 20 saanud koroonaviiruse testil positiivse tulemuse. Haigla juhatuse liikme ja ravijuhi Edward Laane sõnul praegu tööjõust puudust ei tule. „Puudu jäänud töökäed korvame meditsiinitöötajate ja meditsiinieriala tudengitega, kes vastasid meie üleskutsele ning pakkusid oma abi. Samuti on haiglas tööl palju osalise tööajaga töötajaid, kes on nõus töökoormuse suurendamisega,“ selgitas ta.

Põhja-Eesti regionaalhaiglas on koroonaviirusesse nakatunud kuus töötajat. Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu sõnul on lisaks neile erinevatel põhjustel koduses isolatsioonis veel umbes 100 töötajat. „Oleme piiranud plaanilist tööd statsionaarsetes osakondades, päevakirurgias, päevaravis ning ambulatoorseid vastuvõtte polikliinikutes – see annab meile hetkel vajaliku personalivaru. Osa töötajaid on suunatud nö ootele, välja tulema siis, kui hakkavad tulema patsiendid ka meie COVID-osakondadesse. Koolitame oma inimesi Covid-osakondade jaoks, oleme teinud stsenaariumiplaneerimist, loonud varunimekirjad võimalikult kaasatavatest meditsiinitöötajatest. Samuti oleme teinud vabatahtlike kaasamise plaani nendes kohtades, kus see on võimalik,“ kirjeldas ta olukorda.