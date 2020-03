Mida peaks sisaldama kriisikomplekt? 

Kriisikomplekt on ideaalne abi, kui poed ootamatult suletakse, vähendatakse seal käimise aega või läheb elekter ära. Niisiis on kriisikomplekti soetamine ettenägelik ja turvatunnet suurendav ost, sest kunagi ei tea, millal seda vaja võib minna. Meelerahu on heaks enesetundeks ülimalt vajalik.

Keegi ei kinnita, et kriisikomplekti üldse kunagi vaja peaks minema… aga selle olemasolu (nagu mainitud) tekitab paljudes meist turvatunnet! Kriisikomplekt on turvaline valik, kuna komplektis on rohkelt kauasäilivaid toiduaineid ning ka mitmed konservid, saab need ära tarvitada ka hiljem, kui olukord on stabiliseerunud. Või siis, kui ununeb poes käia, kuid kodus ei ole eriti palju süüa.