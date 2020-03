SUUR TÜLI KLOOGARANNAS: endine rahandusminister ehitab loata oma suvila kaitseks veepiiret 

2008. aasta alguses ostab kunagine rahandusminister Harri Õunapuu siseministeeriumi korraldatud enampakkumisel Klooga randa magusa kinnistu – varemetes endise piirivalvetorni koos krundiga. Tuhanderuutmeetrine kinnistu läheb eksministrile maksma 900 000 krooni. Merepiirist sadakonna meetri kaugusele rajab Õunapuu väikese kahekorruselise maja. See on püstitatud seaduslikult, saanud ehitus- ja kasutusloa. Nüüd on aga veepiir majale lähemale liikunud ja ähvardab suvila merre uhtuda. Seetõttu ongi Õunapuu hoone kaitseks vedanud randa kive ja tahab ka tara ehitada.