Eesti uudised SUVESAARLASTE KIMBATUS: aed kasvab võssa, eriolukorra ajal niitma minna ei saa Juhan Mellik , täna, 14:38

UTOOPIA: Ilus ja korras hoov jääb paljudele suvesaarlastele ja -hiidlastele lähikuudel ilmselt ainult unistuseks. Foto: Teet Malsroos

„Kui eriolukord kehtib esimese maini või kauem – mis on väga tõenäoline – siis läheb suvilaomanikel jamaks,“ lausub Saaremaa mees Tarmo. Need, kelle alaline elukoht asub saarel, saavad võtta küll mandrilt üheotsapileti. Teised, kellel on saare peal vaid suvila või maakodu, peavad veel mõnda aega lootma õnnele või tuttavatele saare peal.