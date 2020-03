Mart Soidro | Hallpead austa, kulupead kummarda 

Kõik kolm riigikogu juhatusse valitud meest sündisid okupeeritud Eestis. Siim Kallas Jossif Stalini, Henn Põlluaas ja Helir-Valdor Seeder Nikita Hruštšovi ajal. Isamaa esimees kõigest viis nädalat enne Hruštšovi kukutamist, nii et tema lapsepõlve ja kujunemisaastad möödusid suuresti Leonid Brežnevi valvsa pilgu all. Ühesõnaga: kõik on karastunud mehed ja näinud elus nii mõndagi. Kas ka nii eriskummalisi valimisi, mis meenutasid pigem tsiviilkaitse õppusi?

Näiteks Kalle Grünthal oli mässinud end kilesse, puudus vaid mootorrattakiiver ja kaitseprillid, et ta oleks olnud äravahetamiseni sarnane Johniga (Ervin Abel), kes filmis „Siin me oleme” tõttas päästma lakas pikutavat Kohviveskit (Lia Laats). Aga variante, kuidas hääletada, oli teisigi: maskiga või maskita, isevalmistatud skafandris või hoopis renditud autost lossi hoovil. Siiralt hea meel, et rahvaasemikud hoolivad sedavõrd endast!

Hääletamine oli salajane ja seetõttu ei saagi me teada, kes olid need kaks rahvasaadikut, kes tulid Toompeale, võtsid välja valimissedelid ja lasksid need kehtetutena kasti. Pool päeva painas mind teadmatus, kes oli see kolmas naljahammas esimehe valimiste ajal, kes jättis sedeli lihtsalt endale mälestuseks ja ei hakanud valimiskomisjoni teistkordselt tüütama. Siis selgus, et teda ei olnudki – üks saadik oli kirjutanud oma allkirja nii suurelt, et see võttis enda alla kaks allkirjalahtrit. Sealt segadus tekkiski.