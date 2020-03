Eesti uudised Saaremaa hooldekodu juhataja: koroonaviirusega nakatunud kliendid ei olnudki silmanähtavalt haiged Asso Ladva , täna, 13:38 Jaga: M

GALERII

TESTIJAD TULID PÄRAST PIKKA PALUMIST: Kuressaare külje all Upas asuvasse hooldekodusse oli testijaid tarvis pikalt kutsuda. Foto: Südamekodud

„Kui ma ise ei oleks olnud jonnakas, siis täna ei räägiks keegi sellest, meie hooldekodus on koroonaviirusesse nakatunud. Kusjuures positiivse tulemuse said need kliendid, kes silmanähtavalt haiged ei olnudki,“ ütleb Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel.