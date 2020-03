Hiinasse smugeldatud pangoliinidelt avastati koroonaga sarnanev viirus 

Rahvusvahelise uurimismeeskonna sõnul tuleb loomade müük eksootilistel turgudel keelata, et vähendada edaspidiste haiguspuhangute riski, kirjutab BBC. Kuigi teadlased pole koroonaviiruse leviku puhkemise täpsemates asjaoludes üksmeelele jõudnud, usutakse, et algseks viiruseallikaks olid nahkhiired. Mõni teine liik (ehk vaheloom) võis põhjustada viiruse kandumise inimestele – juba ammu on arvatud, et selleks vaheloomaks võib olla pangoliin.

Uurijad tõdevad, et Hiina ja Kagu-Aasia metsikus looduses leiduvate pangoliinide puhul on vaja sooritada täiendavat järelvalvet, et mõista nende rolli koroonaviiruste ilmnemises ja edaspidises levikus inimestele.