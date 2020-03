Eesti uudised See kevad tuleb teisiti: tasemetööd jäävad ära ning riigieksamid on tavapärasest hiljem Asso Ladva , täna, 15:12 Jaga: M

RIIGIEKSAMID PEETAKSE HILJEM, KUI ÜLDSE : Haridusminister Mailis Reps andis teada, et kui koolielu ei pöördu mai alguseks normaalsetesse rööbastesse, võivad riigieksamid üldse ära jääda. Foto: Aldo Luud

„Kui maist on võimalik taastada tavaline protsess, siis on võimalik ka riigieksamid korraldada ja kõrgkoolid on oma vastuvõtud korraldanud vastavalt. Kui aga on selge, et see ei ole ühiskonnale ohutu, siis on vajalik teha kohandusi ja lükata eksamid suvesse või need üldse ära jätta,“ selgitab haridusminister Mailis Reps, milliseks võib tänavune koolikevad eriolukorra tõttu kujuneda.