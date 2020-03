TOHOH! Eesti mees pidas end vampiirlike kalduvustega saatanaks! 

41aastane Aare sai kohtuotsuse kätte 9. märtsil, kui talle pandi süüks eelmise aasta augustis juhtunud episoodi, kus ta teatas mänguväljakul viibinud inimesele alaealiste juuresolekul, et ta on saatan. Aare võttis seejärel mantli alt noa, pani teise inimese randmele ja lubas selle kohe puruks lõigata. "Ma joon su verd ja ma naudin seda, sest ma olen saatan," teatas Aare, kelle FB-seina vaadates on selgelt näha ka tema suur fanatism kõige satanistliku vastu.