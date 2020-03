Vahistati pussitamises kahtlustatav Mihhail 

Põhja Ringkonnprokuratuuri prokurör Katrin Paesoo sõnul on Mihhail kandnud varasemalt vanglakaristust väga raske isikuvastase kuriteo eest. „Arvestades tõendeid ning Mihhaili tausta, on prokuratuuri hinnangul olemas tõenäosus, et vabaduses viibides võib Mihhail endast ülejäänud ühiskonnaliikmetele ohtu kujutada. Seetõttu taotles prokuratuur tema vahistamist ning kohus, olles hinnanud asjaolusid, pidas vahistamist ka põhjendatuks,“ selgitas vanemprokurör Paesoo.