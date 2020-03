Ravimite kättesaadavus endiselt languses: müügiloa hoidjad teatavad tarneraskustest 

Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk sõnab, et ravimite tarneraskused on ikka olemas olnud nii Eestis kui ka mujal ning seda nii käsimüügi- kui retseptiravimite seas. “Retseptiravimite hulgas on neid alati olnud rohkem võrrelduna käsimüügiravimitega. Põhjused, miks üht või teist ravimit saada pole, on mitmekesised. Selleks võib olla näiteks nõudluse ja vajaduse kasv, tooraine/toimeaine kättesaadavuse mure, logistika ja kehvapoolne planeerimine.“

Ravimiameti andmetel on tarneraskuseid puudutavate teatiste hulk märtsis võrreldes veebruariga suurenenud. „Samas ei ole teatiste arvule iseseisva väärtusena või perioodide võrdlemisele mõtet keskenduda, sest müügiloa hoidja peab ravimiametit tarneraskusest teavitama juba siis, kui on kahtlus, et võib tekkida tarneprobleem,“ selgitab Kiisk. „Tarneraskuses olevate ravimite arvust olulisem on see, kas need ravimid on asendatavad. Enamasti on - kas sama toimeaine ja tugevuse ning ravimvormis ravimiga või mõnu muu lahenduse näol.“