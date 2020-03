Majandamata mets kaotab väärtust – tegutse õigel ajal! 

Millal mets raieküpseks saab, sõltub puistust. „Alati ei ole terve mets raieküps, osa metsast võib olla ka keskealine. Seal oleks soovitav teha harvendusraie. Kui see tehtud, on lootust, et ülejäänud osa kasvab väga ilusaks raieküpseks metsaks, kust maksimaalset tulu saada,“ selgitab Kristjan Muts.

Peale metsa küpseks saamise utsitavad inimesi metsamajandamisega kiirelt tegelema ka viimasel ajal sagenenud üraskikahjustused. „Üraskid on päris tõsine probleem, sest kui need tulevad metsa sisse, võib selle väärtus kukkuda neli-viis korda. Kui muidu oleks metsast tulnud tarbepuit, siis pärast üraskikahjustusi saab ainult küttepuitu,“ toob Kristjan Muts välja. Niisiis toonitab ta: kui metsakinnistul või isegi naaberkinnistul on näha märke üraskist, siis ei tohi enam viivitada!

Foto: Kristjan Muts

Kas tegeleda ise või usaldada professionaale?

Metsamajandamisel on sadu erinevaid nüansse, millest keskmisel metsaomanikul ei pruugi aimugi olla. Niisiis tasub sel puhul võtta ühendust spetsialistiga. „Ma ei näe põhjust, miks inimene peaks oma metsaga ise tegelema hakkama, sest nüansside selgeks tegemine võtab kuid, kui mitte aastaid. Mina tegelen metsaga, aga ma ei oska kella remontida. Ma ei lähe ju mehhanisme õppima, et oma kell korda teha. Selle asemel pöördun ikka professionaali poole, kes vaatab asja üle ja pakub lahendust,“ mõtiskleb Kristjan Muts.

Et ise metsa majandades hoitakse raha kokku, tõele ei vasta. „Võib juhtuda, et tegelikult jääb raha kätte oluliselt vähem. Lisaks kaotatakse oma väärtusliku aega,“ arvab asjatundja.

Foto: Kristjan Muts