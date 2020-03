VIDEO | Peaminister Ratas: praegu ei ole see aeg, et teha poodides allahindlusi ja kutsuda inimesi oma kauplustesse

Helme: me kiirustame aeglaselt

„Siseministeeriumi poolt on see, et valitsus on võtnud terve rea otsuseid vastu. Need on vaja ka tagada. See sama kauplustes rahva kogunemise ära hoidmine. Kahe meetri hoidmine. Politsei teeb turvafirmadega siin koostööd. Meil on probleem vene keeles suhtlevate inimestega, kes elavad teises inforuumis ja ei pruugi aru saada sellest, kui ohtlik praegune olukord on. Selles infoväljas, mida nemad tarbivad, on koroonateemat peetud vähem oluliseks ja riik peab tegema kiireid samme, et seletada, et kriisikomisjoni vastu võetud otsused on täitmiseks. Ka see ülesanne on politsei peal,“ teatas Helme.

Minister lisas, et politsei tegeleb kriisiga ka kohalike omavalitsuste tasemel. „Riigi otsuste jõustumist on vaja tagada,“ sõnas ta ja lisas, et korralduste tagamine ja otsuste ellu viimine peab olema üle terve riigi ühtlaselt tagatud.

Helme noomis ja tuletas meelde, et majanduse tapmine ja viiruse tapmine ei ole üks ja sama asi. Sellpärast kiirustavad nad valitsuses aeglaselt. „Selle pärast teemegi oma otsuseid kaalutletult. Me ei saa lihtsalt puusalt tulistada, et selle paneme kinni ja selle paneme kinni. Igal asjal on hinnalipik ja me peame vaatama, milline on selles olukrorras riigi võimekus. Võtame riigi piiri kontrollimise või avaliku ruumi piirangu. See kõik vajab lisaressurssi. See ei ole vaid nädalaks. Me oleme teadmatuses, terve maailm on teadmatuses, kui kaua see pandeemia kestab. Me ei saa end kohe alguses joosta hingetuks,“ ütles ta.

Helme lisas, et mida rangemalt kõik piirangutest kinni peavad, seda kiiremini kriis möödub. „Inimene on nii suur siga, kui tal olla lastakse, me kõik teame seda. Skeemitamine on alati. Piirangutele vilistamine maksab ühsikonnale hiljem kätte ja seda ka nendele vilistajatele,“ lisas ta.

Reinsalu: aina rohkem eestlasi on otsustanud välismaalt koju tulla

Välisiminister tõi välja, et praegu on koroonaviirus levinud 198 riigis üle maailma.