Eesti uudised KUI ISOLATSIOONIÄNG TAPAB: „Hakkasime lihtsalt pojaga koos nutma!" Liina Hallik , täna, 10:56

Koduõpe ajab närvi mustaks! (fotolavastus) Foto: erakogu

Kui möödunud nädalal tabas Eesti inimesi varumiskirg, et eriolukord nälga ja muid ihuhädasid kannatamata mugavalt üle elada, siis nüüd hakkab maad võtma koduse isolatsiooniga seotud ärevus ja äng. „Närv on sees, tahaks testi teha, et kas on tavaline gripp või SEE viirus, aga testida ei saa,“ muretseb 80aastase isaga koos elav naine.