KOROONAKRIIS ROOTSIS: olukord halveneb ja sõjavägi rajab välihaiglat Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 10:50

Rootsi sõjavägi rajab Stockholmi messikeskusesse välihaiglat. Foto: Reuters/Scanpix

Rootsi on seni võitluses koroonaviirusega käitunud teistest Euroopa riikidest erinevalt. Ranget karantiini ei ole kehtestatud ning kõik põhikoolid, suusakeskused, restoranid ja baarid on endiselt avatud. Lubatud on kuni 500 inimesega kogunemised ja lahti Rootsi piirid Euroopa Liidu kodanikele. Olukord on paraku hakanud kiiresti halvenema, vahendab SVT.