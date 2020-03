KLIIMA SOOJENEMINE: Suurt Vallrahu tabas taas massipleekimine 

Kaks kolmandikku korallriffist sai 2016. ja 2017. aastal esinenud sarnase olukorra tõttu raskelt kahjustada. Ligi 2300 km hõlmav riffisüsteem on UNESCO maailmapärandi nimistus, kuna sellele on omistatud „tohutu teaduslik ja olemuslik tähtsus“. Inimtegevusest tingitud kliimamuutuste tõttu oli Austraalia sunnitud eelmisel aastal viima Suure Vallrahu viieaastase prognoosi „väga madalale tasemele“. Neljapäeval ütles Suure Vallrahu merepargi ametkond, et viimased õhuseired näitasid peaaegu kogu territooriumil tugevat pleekimist. Väidetavalt on kahjustused suuremad kui eelmistel aastatel.