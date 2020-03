Uus-Meremaa mošeetulistaja tunnistas end viimaks 51 mõrvas süüdi 

Al Noori mošee rünnakus abikaasa kaotanud Farid Ahmed ütles kohalikule telekanalile, et paljud ohvrite sugulased ja tuttavad tunnevad kergendust, et ei pea kohtuprotsessi läbi tegema, ent mitmed on siiski veel lähedaste kaotuse tõttu murtud. „Olen tema eest palvetanud ning ta võttis õige suuna. Mul on hea meel, et ta tunneb end süüdi – see on hea algus,“ sõnas Ahmed massimõrvarist rääkides.