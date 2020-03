VÄRSKED ANDMED: koroonaviirus levib 198 riigis, 472 000 nakatunut, 21 300 surnut ja 114 700 tervenenut 

Suured kriisiriigid on praegu veel USA, Hispaania, Iraan, Saksamaa, Prantsusmaa ja Šveits.

Hiinas lisandus viimase ööpäeva jooksul kuus surmajuhtumit ja kokku on neid seal 3287. Väljaspool Hiinat oli neljapäeva hommikuks koroonaviiruse tagajärjel surnud üle 18 000 inimese. Neist 7503 Itaalias, 3647 Hispaanias, 2077 Iraanis, 1331 Prantsusmaal, 1032 USA-s, 465 Suurbritannias, 356 Hollandis, 206 Saksamaal, 178 Belgias, 153 Šveitsis ja 131 Lõuna-Koreas.

Soomes on registreeritud 880 haigusjuhtumit. Kolmapäeval teatati Soomes veel kahe patsiendi surmast. Kokku on Soomes surmajuhtumeid kolm. Venemaal on registreeritud 658, Eestis 404, Leedus 255 ja Lätis 221 haigusjuhtumit. Leedus tõusis haigusesse Covid-19 surnud patsientide arv kolmapäeval neljale. Eestis teatati 83aastase naise surmast.