Maailm KOROONAVIIRUSE LEVIK: 199 riiki, 553 000 nakatunut ja üle 25 000 surnu. Haigestusid ka Suurbritannia peaminister ja tervishoiuminister Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 15:55

Saksamaal asuva Dresdeni ülikoolikliiniku meedikud võtavad vastu Itaaliast lennukiga toodud koroonapatsienti. Pilt on tehtud 26. märtsil. Foto: Imago/Scanpix

Koroonaviirus Sars-CoV-2 levib 199 riigis. Ametlikel andmetel oli reede pärastlõunaks nakatunud 553 000 ja surnud 25 044 inimest. Viiruse põhjustatud haigusest Covid-19 on paranenud 128 700 patsienti. Itaalias lisandus ühe ööpäevaga 6153 nakatunut ja 712 surnut ning Hispaanias ligi 8000 nakatunut ja 769 surnut. Nakatunuid on kõige rohkem USAs – 85 762. Suurbritannia peaminister Boris Johnson teatas keskpäeval Twitteri vahendusel videoläkituses, et andis samuti positiivse viirustesti. Kaks tundi hiljem tuli uudis, et positiivne oli ka Suurbritannia tervishoiministri Matt Hancocki viirustest.