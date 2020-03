FOTO | Karantiinile vilistamine: Sportland kutsus rahvast suure soodusmüügiga poodi! 

„Täna õhtupoolikul sai politsei mitu murelikku teadet, et Eesti eripaigus on Sportlandi ootamatu soodustus toonud kauplustesse ühekorraga palju inimesi ja ohutut distantsi üksteisest ei hoita,“ kinnitas sotsiaalmeedias ringlevat infot politsei- ja piirivalve pressiesindaja Kerly Virk. „Politsei käis mitmes poes kohapeal olukorda hindamas, müüjatele ja ostlejatele olukorda üle selgitamas. Ühtlasi võttis politsei selgituse saamiseks ühendust Sportlandi esindajaga, kes tõdes, et nad ei suutnud taolist olukorda ette näha ning sulgesid kauplused ennetamaks edasist inimeste koondumist nende poodidesse.“