ISIS korraldas Afganistani sikhidele rünnaku, hukkus 25 inimest 

Sikhism on ainujumalat järgiv religioon, mille uskujad on sageli oma rõivastuse poolest kergesti äratuntavad (teatud välised esemed on sikhidele kohustuslikud). Sikhismi usundis pole vaimulikke, küll aga peavad nad au sees oma ajaloolisi gurusid ning teenistustel osalevad eeslauljad. Maailmas elab üle 25 miljoni sikhi. Sikhide arv Afganistanis aina väheneb, olles praeguseks seal väiksem kui 10 000 inimest. Riigist lahkumise peamiseks põhjuseks on usuline, sageli vägivaldne tagakiusamine.