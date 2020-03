INTERVJUU | SPORTLANDI JUHT ERITI LOLLIST KAMPAANIAST: me tõesti ei osanud ette näha, et niimoodi läheb 

Sportandi juht Are Altraja selgitab, mispärast tegi spordipood hinnasoodustuse ajal, kui terve riik üritab üheskoos hallata koroonakriisi ja kodus püsimine on rahva tervise seisukohast esmatähtis.

Sportlane Eesti teatas kolmapäeval, et kogu nende kaup on nädala lõpuni 50% soodustusega. Vähem kui ööpäev enne seda, teisipäeva õhtul, teatas peaminister ja eriolukorra juht Jüri Ratas, et kehtima hakkavad mitmed uue piirangud koroonaohu haldamiseks. Muu hulgas teatas Ratas, et reedest alates on keelatud ka inimestel viibida kaubanduskeskustes, välja arvatud keskuste toidupoed, apteegid, pangakontorid ning toitlustusasutused.