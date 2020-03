Juhtkiri | Politsei läheb (omadega) rappa? 

Pole kuigi usutav, et politsei astus selle sammu omapäi, kõiki muid tegemisi sinnapaika jättes. Tahe lauskontrolliks tänavatel ning isegi rabades ja matkaradadel on pigem tulnud poliitilise otsuse vastuvõtjatelt, kusjuures see ei pruugi olla sugugi vaba erakondlikust omakasust.

Vaid mõne nädala eest nägime politseijõude piiridel, kus nad tegid ilma kaitsevahenditeta tööd, kogumaks paberankeete – kusjuures keegi toksis need hiljem politseiressursse kulutades arvutisse–, mille kasutegur oli siis ja on nüüdki mõistetamatu. Ka siis tuli tervisedeklaratsioone koguda kellegi teise nõudmisel. Kui palju töötunde sinna kulus ja mitu nakkusohtlikku olukorda tekkis, jääb igaveseks teadmata.

Tõsi, politsei kohalolek oli uudse olukorra esimestel päevadel tõenäoliselt vajalik, tajumaks, et asi on tõsine. Kuid Eestis on läbi aegade toiminud naabrivalve, juba ammu enne selle liikumise ametlikku registreerimist. Maakohtades, kus kõik tunnevad kõiki, on sotsiaalne kontroll niigi olemas. Linnad on küll anonüümsemad, kuid ka neis tasub lähtuda tervest mõistusest – rohkem kui kahte inimest koos nähes ei pea helistama numbril 112, vaid piisab grupis liikujaile uute reeglite meeldetuletamisest.

Ehk kui avad suu ja juhid tähelepanu, et ühiskondlikud reeglid on nüüd uued, aitad politseil keskenduda asjadele, kus nende kohalolu on kindlasti rohkem vaja. Loomulikult jääb alati mingi protsent pahatahtlikke eirajaid, kuid enamik meist on siiski mõistlikud. Ei maksa alahinnata rahva valmisolekut vajadusel sekkuda – trammiski võib kõvahäälne naispensionär kõrval paisuva konflikti juba eos resoluutselt maha rahustada, kui samal ajal noorem seltskond eelistab toimuvat mitte märgata. Liiati saavutab hea sõnaga tihti rohkem kui kumminuia vibutades.