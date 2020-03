Eesti uudised Katrin Lusti võitlused: miks kolleegid Eesti tuntuimat ajakirjanikku põlgavad? Henry Linnard , täna, 18:35 Jaga: M

KOOLIKIUS: Katrin Lust ütleb, et teab, mis on koolikius. Ta uskus lapsena, et suureks saades kaovad kiusajad ära, aga möönab, et peab praegu tegemist tegema täpselt samasuguste kiusajatega. Foto: Erki Pärnaku

Saatejuht Katrin Lust on auditooriumiga nutika suhtlemise ja sagedaste „üle võlli“ käsitluste tulemusel kerkinud ilmselt Eesti tuntuimaks ajakirjanikuks. Ettepoole Mihkel Kärmasest, Vahur Kersnast, kirjutavatest ajakirjanikest rääkimata. Kolleegid Lusti heaks ajakirjanikuks ei pea. Lust, kellele oli adresseeritud Postimehes ilmunud arvamusartikkel „Miks ajakirjandus valetab?“ – mis räägib anonüümsest ajakirjanikust, kes kogu aeg valetab ja keda nimetatakse seetõttu Eesti ajakirjanduse haiguseks –, annab mõista, et tema suurimad vaenlased ongi kolleegid.