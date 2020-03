VIDEO | Politsei otsib Narva sõiduautode süütajaid 

Autod süüdati Kreenholmi tänaval öösel kella kolme ajal. Sündmuskohal selgus, et põleb viis sõiduautot, kuid esialgsel infol said kahjustada kaheksa sõidukit.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov räägib, et toimunu jäi turvakaamerate salvestisele, millelt on näha, et kaks seni kindlaks tegemata inimest süütasid ühe auto ning teised süttisid põlema tugeva tuule tõttu. „Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus ning teeme omalt poolt kõik, et teo toimepanijad võimalikult kiiresti tuvastada,“ lisas Maslennikov.