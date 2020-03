KOROONAAEG JULGEOLEKUNÕUKOGUS: Venemaa ei taha videoistungeid, Hiinale ei meeldi Eesti avaldus 

Venemaa põhjustab peavalu ka teistes küsimustes. AFP vahendab, et julgeolekunõukogu, mis pole juba pea kaks nädalat maha istunud, ei suutnud kokku leppida ühises pressiavalduses, mis puudutab koroonaviirust ja sellest põhjustatud haigust Covid-19. Pressiavaldus, mille autoriks on Eesti, väljendaks kasvavat muret seoses viirusepuhangu enneolematu ulatusega, mis võib muutuda ohustavaks rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule. Venemaa, tõsi, pole küll ainus, kes avaldusele vastu seisab, esimesena lükkas selle tagasi nõukogu mittealaline liige Lõuna-Aafrika Vabariik, hiljem vetostasid avalduse püsiliikmed Venemaa ja Hiina.

Konks on selles, et Eesti avaldus kutsub üles täielikule läbipaistvusele – Hiina ja Venemaa tajuvad seda kindlasti väikese torkena endi pihta. Eriti Hiina, kelle salatsemisele pandeemia algusaegadel vaatab pea kogu maailm viltu. Eks õhus on ehk ka kahtlusi, kas Venemaalgi on olukord päris nii roosiline, kui nad väidavad (kolmapäevase seisuga 658 ametlikult diagnoositud koroonajuhtumit).

Eesti välisministeerium kinnitab, et meie riik jätkab tööd selle nimel, et pressiavaldus ikkagi välja läheks. Avalduses seisab ka meeldetuletus, et päris üksi ei saa ükski maa viirusest jagu.