KAKS TRILJONIT! USA üritab koroonapaketiga krahhi ära hoida, Trump optimismiga töökohta säilitada 

Mõned inimeste elutingimusi leevendavad väiksemad meetmed on riiklikul tasandil juba vastu võetud: näiteks paus õppelaenu intresside tasumises ning rohkem võimalusi lasta end viiruse suhtes tasuta testida (meenutagem, et ameeriklastel puudub riiklik haigekassasüsteem ning paljud elanikud on ravikindlustamata).