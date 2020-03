VASTUOLUD TESTIMISES: Palavikuta noor mees sai saatekirja, haigussümptomitega eakas naine mitte 

Kaks kardinaalselt erinevat näidet panevad küsima, mille alusel ikkagi otsustatakse, keda tuleks testida ja keda mitte.

32-aastane Jaanus (nimi muudetud) luges eelmisel reedel uudistest, et nüüd saavad kõik testima minna, kui neil on perearsti saatekiri ette näidata. Mees helistas perearstile ja rääkis, et kolm tema töökaaslast on andnud positiivse proovi ja ta on kõigi nendega kontoris kokku puutunud.

Jaanusel endal oli juba nädalajagu olnud kurk haige ja lisaks kimbutas väsimus. „Perearst pani mind siis kuskile kirja ja järgmisel hommikul helistati ja küsiti, millal saaksin testima tulla. Aega pakuti 30 minuti pärast ja see sobis,“ kirjeldab ta

„Enesetunne on tegelikult okei. Tavaliselt sellise kurguvaluga koju ei jääks ja palavikku ka pole,“ lisab mees, kellelt võetud proov osutus negatiivseks.

69-aastane Maire (ka nimi muudetud) tahtis täna testi andma minna. Tal on palavik ja raske hingata. Perearstilt ta saatekirja ei saanud, selle asemel öeldi talle, et kuna ta pole vähemalt 80-aastane, siis jälgigu ta ise enda tervist.