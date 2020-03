Loomad KOROONA JA VEGANLUSE SUHTED | Kas loomade söömine viib inimkonna lõpuks hauda? Keit Paju , täna, 15:10 Jaga: M

Kõik ülemaailmselt levinud viirused ja haigused: SARS, MERS, seagripp, linnugripp, HIV, ebola, leetrid ning nüüd koroonaviirus, on alguse saanud inimeste lihalembusest. Foto: EPA/ Scanpix

Praegu, kui maailmas möllab koroonaviirus, hoiab üks osa ühiskonnast peast kinni ning keelt hammaste taga, et mitte öelda “Aga ma ju ütlesin teile!”. Veganid, loomaõiguslased ja teadlased on juba aastaid rääkinud, et pandeemiaid saab ära hoida vaid intensiivsest loomakasvatusest ning liha söömisest loobumisega.