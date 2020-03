SARVED RISTI RIIGIKOHTUGA? Koalitsioon üritab peatada riigikogulaste palgatõusu 

Riigikohus leidis , et teoorias võib eksisteerida viis sellest paragrahvist mööda minemiseks, kui võtta arvesse teisi põhiseaduses kirjas olevaid põhimõtteid: „Nende sätete koostoimest tuleneb norm, mille kohaselt ametisoleval riigikogu koosseisul on enda liikmete jaoks keelatud muuta riigikogu liikme tasu ja piiranguid muu töötulu saamisel, välja arvatud juhul, kui see seab ohtu riigikogu liikme sõltumatuse ja mandaadi kasutamise vabaduse või riigi kaitsmise. Sellise normi kohaldamise vajalikkus võib olla tingitud näiteks hüperinflatsioonist. Niisuguses olukorras võib selleks, et mitte sattuda vastuollu PS § 60 lõikest 2 ja §-st 62 tuleneva kohustusega kehtestada Riigikogu liikmele piisav, tema sõltumatust ja mandaadi kasutamise vabadust tagav sissetulek, osutuda vajalikuks muuta riigikogu liikmete palka riigikogu ametisoleva koosseisu poolt.

Esimest korda on taasiseseisvunud Eestis kehtestatud eriolukord – kas see võiks kuidagi muuta riigikohtu arvamust? Omaette argument on seegi, et juba 2009. aastal oli viis riigikohtunikku üldkoguga eriarvamusel ja pidasid palgatõusu peatamist põhiseaduspäraseks, sest see väljendaks kõigi ühiskonnaliikmete solidaarsust ja kannab endas õigluse ideed, mis mõlemad põhiseaduses kirjas.