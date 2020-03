PÜSIGE KODUS! Populaarne pornosait muutis tasulised teenused kriisiolukorras tasuta kättesaadavaks 

„Kuna kogu maailmas on koroonaviiruse pandeemia tõttu karantiinis pea miljard inimest, on oluline, et me ulataksime abikäe pakkudes neile aja veetmiseks nauditavat viisi,“ ütles Pornhubi asepresident Corey Price pressiteates. Price'i sõnul loodab ettevõte, et tasuta teenus pakub inimestele lisastiimulit koju jäämiseks.