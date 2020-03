Inimtühi muuseum: ERM teeb eriolukorras telgitaguseid töid ja kasutab varjatud reserve 

*Reportaaži valmimise aegu jäid fotograaf ja allakirjutanu intervjueeritavatest vähemalt 2 meetri kaugusele.

„Eks see praegune olukord on järelemõtlemise aeg,“ leiab Karis eriolukorras ka häid külgi. „Kui muuseumis on aastas üle 600 ürituse, siis muudkui paned. Aga mõnda asja saaks võib-olla teistmoodi teha või kellegagi koos teha.“

Kuna muuseum on külastajatele suletud, siis hetkel on paljud inimesed rakenduseta. Pood ja kohvik on suletud, külalisi teenindavad inimesed on samuti jõude. Need inimesed on nüüd telgitaguseid töid, millest paljudel külastajatel aimugi ei ole, kuid mis muuseumist kunagi otsa ei saa.

Teenindusletist konservaatoriks

„Jürgen mainis, et need naised oleksid justkui Hitchcocki filmist,“ ütleb muuseumi konservaator Silli Peedosk, kes juhendab muidu muuseumi külastajaid teenindavat Jürgenit, kel käsil moekavandite puhastamine. „Ta pani täitsa täppi, need on Saksamaal töötanud eesti päritolu Karin Grabby-Mathiessen-Baritschi kavandid ja tõepoolest kandsid näitlejad filmides tema kavandatud kostüüme.“

Jürgen puhastab puhastuskummiga mustuse, eemaldab kummipuru pehme harjaga ja kontrollib, ega paberil ei ole parandamist vajavaid rebendeid. Töö on vajalik selleks, et joonised saaks panna vastavatesse pakenditesse, siis on need alles ka saja aasta pärast.

„See on muidu selline tüütu töö, mida teevad meil praktikandid,“ muigab Peedosk. „Nüüd on Jürgen meil praktikandi asemel. Kogud on meil lõputud ja selline töö ei saa meil kunagi otsa. Alati on mõni näitus tulemas, mille eksponaate on vaja ette valmistada ja uusi asju tuleb muuseumi kogu aeg juurde.“