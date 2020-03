Eesti uudised KURDISTAV VAIKUS: miks terviseamet ei vasta ettevõtjatele, kes pakuvad abikätt kaitsemaskide defitsiidi leevendamiseks? Kristiina Tilk , täna, 13:00 Jaga: M

HOIDU VIHMAST: Paljud meedikud tõdevad, et kui isikukaitsevahendeid ei jätku, siis on abiks ka isetehtud mask. Ent terviseamet hoiatab, et kui isetehtud mask niiskub, siis see võib hoopis soodustada viirustesse nakatumist. Foto: Martin Ahven

Kaitsvate näomaskide puudus on pannud aktiivselt tegutsema Eesti ettevõtjad, kes pakuvad terviseametile oma abikätt isikukaitsevahendite kiireks tarnimiseks. Pakkumine aga võib jääda ilma igasuguse vastuseta.Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Andras Banyasz möönab, et isikukaitsevahendite pakkumisi on tulnud nädala jooksul mitusada, mistõttu pole muu töö kõrvalt jõutud igaühele vastata.