USA väljaanne: Eesti on tehnoloogiliste edusammude tõttu pandeemia tagajärgede eest hästi kaitstud 

Eesti kui väikese Läänemereäärse riigi vastus koroonakriisile on mitmes mõttes erinenud teistest Euroopa riikidest. USA väljaanne on kursis, et me oleme sulgenud piirid, pannud kinni koolid ja keelanud meelelahutus- ja vabaajaettevõtete tegevuse. Valitsust, mis lubab katta suurema osa pandeemia tõttu kaotatud isiklikust sissetulekust, on kritiseeritud, et sellel puudub ühtne strateegia kriisi lahendamiseks.

Samal teemal Maailm Mainekas USA ajaleht: Euroopa majandustest on Eesti kõige paremini kaitstud Eesti on teisi Euroopa riike arvestades suhteliselt kõrge nakatumismääraga – üheksandal kohal. Sellele vaatamata on siin väike paanikatase. Poltico jälgib seda kriteeriumit ning Eestis on see vaid 3/10. Paanikatase lähtub meediakajastusest, paanikaostudest jpm.

Eesti võib USA väljaande teatel olla pandeemia majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede eest üks paremini valmistunud riike. Selles võib tänada meie tehnoloogilisi edusamme. The New Yorker kiidab Eesti digitaalset valitsust, tehnoloogiaga seotud majandust ning elektrooniliselt pakutavaid teenuseid, sealhulgas ID kaardi võimalusi. Eestlaste sõnul pidavat füüsiliseks kohalolekuks vaja minema vaid kolme tüüpi suhtlemist riigiga: abielu, vara võõrandamine ja lahutus. Mõnel juhul tuli ka sünnid füüsiliselt registreerida, ent koroonapuhangu tõttu on ka see nõue peatatud. Kuna 99% leibkondadest on võimalus kasutada interneti, ei pruugi veebis töötamine, õppimine ja isegi poodlemine nõuda sellist ümberkohandumist nagu paljudes teistes riikides.

The New Yorkeri hinnangul kuulub keskne roll Eesti digitaliseerimises endisele presidendile Toomas Hendrik Ilvesele, kes õppis programmeerima New Jersey keskkooli kümnendas klassis. Eesti presidendina edendas Ilves koolides arvutiklasside kasutuselevõttu ning eelnevalt avalike internetipunktide loomist kogu riigis. Ilves selgitas USA ajakirjanikule, et ta soovis ellu viia ideed, et tehnoloogiline innovatsioon on võimalik ka Kirde-Euroopa kaugemas sopis.

Ameerika väljaanne kiidab Eesti tehnoloogiaettevõtete kiiret tegutsemist pärast riigis erakorralise seisukorra väljakuulutamist 12. märtsil. Järgneval õhtul käivitasid kaks ettevõtet (Garage48 ja AccelerateEstonia) koostöös valitsusega 48 tundi kestnud ideekogumise sessiooni, mis kandis nime Hack the Crisis. Viis paremat ideed saaksid viie tuhande euro suuruse stardiraha ning see viidaks kohe ellu. „Ärge peatuge millegi ees,“ kirjutasid korraldajad. Vähemalt kaks osalejat pakkusid välja rakenduste loomise, mis ühendaksid vabatahtlikke abi vajavate inimestega. Erinevaid ning suurepäraseid mõtteid oli palju.