VIDEO | Kiik: hoiame valitsuses viiruse leviku küsimuses pessimistlikku joont ja oleme valmis halvimaks 

„Eilse valitsuse otsusega on kehtestatud eriolukorras lisameetmed. Kõige rohkem küsimusi tekitab kindlasti avalikus kohas liikumise piirang. See tähendab, et kõikide teistega on vaja hoida kahemeetrist pikivahet. Palun kõigil sellest kinni pidada. Selleks on vaja selgitada oma lähedastele, oma lastele, miks need piirangud on olulised ja miks need on üldse kehtestatud. Politsei aitab piirangutest kinnipidamisele kaasa. Me oleme saatnud välja patrullpolitseinikke, kes käivad suhtlemas ja selgitamas, miks need piirangud on olulised. Me võtame selle tooni, et kõik ei pruugi olla piirangutest ja nende vajalikkusest teadlikud. Me näeme, et inimesed on mõistlikud ja hoiavad tegelikult piirangutest suures osas kinni. Politsei vaatab praegust olukorda elude päästmise ja hoidmise operatsioonina. Palun Eesti inimesi, olge palun kodus ja hoidke pikivahet,“ rääkis Elmar Vaher.