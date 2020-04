Lõõgastav tegevus, mis aitab muremõtted eemale peletada? Proovi aiandust! 

Aiandus on iga aastaga üha populaarsemaks muutunud ning enam ei domineeri arvamus, et see on vaid keskealiste hobi. Viimaste nädalate jooksul on aga huvi aianduse vastu tõusnud hüppeliselt – kuna inimesed peavad rohkem kodus püsima, vajavad nad põnevat tegevust. „Öeldakse ju, et kõige pikem tee on diivanist ukseni,“ muigab Laan ning lisab: „Olen kuulnud päris paljusid kergendatult õhkamas, küll on ikka hea, et on olemas aed ja kasvuhoone. Alati on, kuhu minna ning ei pea kodus istuma. Aiapidajal ei lõpe ju tööd ja toimetused mitte kunagi ära!“