Politsei tabas kaasliikleja vihje peale Viljandis ringi sõitnud roolijoodiku 

Viljandi politseijaoskonna patrulltalituse juht Silver Simuste kinnitas, et kui häirekeskusele laekub teade joobekahtlusega juhist, võtame me neid teateid jätkuvalt väga tõsiselt ja püüame igal juhul juhti tabada. Seda enam, et nendele vihjetele reageerides tabame enamasti just kõige ohtlikumaid ehk raskes joobes autojuhte,“ tõdes patrulltalituse juht.