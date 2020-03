GALERII | Politseinikud kontrollivad, et inimesed hoiaksid kahemeetrist vahet ega kõnniks kambakesi 

"Väga palju patrulle on linnapildis, kui mind nägid, võtsid kohe kahemeetrise vahe," kirjeldab Õhtulehe fotograaf. "Minuga rääkinud politseinikud rõõmustasid, et inimesed peavad reeglitest hästi kinni ja soovitavad neil endilgi suuremaid vahesid hoida," lisab ta.

"Meie esimene meede kindlasti on veenmisoskuse kaudu inimesi mõjutada ikkagi mõtlema selle peale, et tervis on tähtis. See olukord kriisisituatsioonis tuleb lahendada meil kõigil koos. Samas, kui sõnadest ei piisa, on Eesti seadus andnud võimaluse sekkuda jõulisemalt," rääkis Vaher.