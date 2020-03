Eesti uudised Valed, hirm ja MMS: soolapuhujad varitsevad segaduses inimesi Karin Sõmer , täna, 10:29 Jaga: M

GALERII

MMS ja DMSO: arstid seda heaks ei kiida. Foto: Martin Ahven

Ülemaailmne viirusepandeemia, majanduskriis, kliimasoojenemine, senise elukorralduse täielik muutus – aasta 2020 on startinud võimsalt. Olukord muutub tund-tunnilt, iga päev on eelmisest ebakindlam, iga uudis eelmisest halvem. Tekkinud segadus on väekas pinnas igasuguste oportunistide tegevusele. Õhtuleht heidab valgust viimasel ajal laineid löönud hea ärivaistuga esoteerikutele, kes ilma igasuguse häbitundeta panevad oma taskusse haavatava inimese hinge ja raha.