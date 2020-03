GALERII | Raivo Aeg asetas küüditatute mälestamiseks pärja kogu Eesti rahva eest 

„Mul on väga kahju, et me ei saa täna mälestada märtsiküüditamise ohvreid üheskoos kommunismiohvrite memoriaali juures. Kuid ma usun, et me kõik oleme oma mõtetes täna seal,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg, kes asetab pärja Maarjamäe memoriaalile kogu Eesti rahva eest. "Hoidkem ja toetagem üksteist ka praegusel keerulisel ajal. See on parim, mida me küüditatute ja kõikide teiste kommunismiohvrite mälestuseks teha saame. Kutsun teid kõiki üles täna süütama oma kodudes küünalt küüditatute mälestuseks!“