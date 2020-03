Lapsega intensiivis olev ema: palun püsige kodus! Ellujäämine ei sõltu arstidest, vaid hoopis sinust! 

„Kirjutan seda palvet intensiivravi osakonnast. Vaatan oma juhtmeid ja voolikuid täis pisipoega, kes hingab aparaadi abil kunstlikku und, et elus püsida. Tal on laastava viiruse tagajärjel tekkinud hingamispuudulikkus, samasugune, mis on statistika andmetel 53 protsenti koroonasurmade põhjus. Ise hingamisega ta hakkama ei saa,“ seletas Talvis.

Kriitilises olukorras tekkis Talvisel mitmeid hirmuäratavaid küsimusi, mis käiksid ilmselt ka selle inimese peast läbi, kes koroonaviirusega haiglasse satub. „Sa saabud haiglasse ja vajad karantiinipalatit. Mis sa arvad, mitu neid on? Kas sina oled see, kelle jaoks on ruumi? Sinuga tegeletakse kaitseülikonnas ja kaitsevahenditega, mida vahetatakse iga uue kontakti korral. Kas sinu saabumise ajal kaitsevahendeid jagub? Karantiinipalatis läbitakse enne sinuni jõudmist lüüs. Esimene uks lahti, siis kinni, deso, teine uks lahti, siis kinni, ollaksegi kohal. On su seisund selline, et selleks kõigeks on aega?“

Talvis märkis, et see, kas kellelgi on lootust, sõltub sellest, kas on piisavalt raviks vajalikke seadmeid ja inimesi, kes kõiki neid käigus hoiavad- hingamisaparaati, intubeerimist, rohtude annustamist, lihtsat vereproovigi. „Needsamad arstid, õed ja põetajad peavad saama turvaliselt oma kodust oma tööle, ilma haigestumata. Ilma osakondadesse haigust kaasa toomata. Nad kõik on kõhklematult valmis ja tegutsevad. Täna võitlevad nad meie poja elu eest. Samamoodi teevad nad siis, kui saabud Sina või keegi teine,“ kirjutas Talvis postituses ja lisas, et arstid saavad aidata ainult siis kui nad on terved.