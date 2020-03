KOROONAVIIRUSE LEVIK EI PEATU: 196 riiki, 452 000 nakatunut, 20 500 surnut. Suurbritannias nakatus troonipärija prints Charles

Soomes on registreeritud 880 haigusjuhtumit. Kolmapäeval teatati Soomes veel kahe patsiendi surmast. Kokku on Soomes surmajuhtumeid kolm. Venemaal on registreeritud 658, Eestis 404, Leedus 255 ja Lätis 221 haigusjuhtumit. Leedus tõusis haigusesse Covid-19 surnud patsientide arv kolmapäeval neljale. Eestis teatati 83aastase naise surmast.