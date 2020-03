KOROONAVIIRUSE LEVIK EI PEATU: 195 riiki, 435 000 nakatunut, üle 19 600 surnu. Suurbritannias nakatus troonipärija prints Charles 

Kuningakoja teatel tunneb 71aastane prints end hästi. Tema abikaasa hertsoginna Camilla viirustest oli negatiivne. Ei ole teada, kus prints Charles nakatus, sest ta on viimastel nädalatel osalenud paljudel avalikel üritustel. Charles ja Camilla viibivad praegu Šotimaal kodukarantiinis.

Suured kriisiriigid on praegu veel USA, Hispaania, Iraan, Saksamaa, Prantsusmaa ja Šveits.

Hiinas lisandus viimase ööpäeva jooksul neli surmajuhtumit ja kokku on neid seal 3281. Väljaspool Hiinat oli kolmapäeva keskpäevaks koroonaviiruse tagajärjel surnud üle 16 300 inimese. Neist 6820 Itaalias, 3434 Hispaanias, 2077 Iraanis, 1100 Prantsusmaal, 784 USA-s, 422 Suurbritannias, 276 Hollandis, 171 Saksamaal, 135 Šveitsis, 126 Lõuna-Koreas ja 122 Belgias.

Soomes on registreeritud 792 haigusjuhtumit, 73 patsienti vajab haiglaravi ja neist 17 viibib intensiivravis. Kolmapäeval teatati Soomes veel kahe patsiendi surmast. Kokku on Soomes surmajuhtumeid kolm. Venemaal on registreeritud 658, Eestis 404, Leedus 255 ja Lätis 221 haigusjuhtumit.