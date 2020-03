Esimene nädal kaugõppel: õpetajatele tuli tööd kõvasti juurde 

Tartu koolis töötav klassiõpetaja Ene ütleb, et esimene kogemus e-õppest on olnud positiivne, sest õnneks pole õpetaja ja õpilased omaette jäetud. Mitmed kolleegid ja lapsevanemad üle Eesti on kogunenud Facebooki gruppidesse, toetavad üksteist ja pakuvad õlg õla kõrval tunnet.