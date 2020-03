SILMAARST: viirus võib silma sattuda ka pesemata kätelt 

Silmaarst Kadi Palumaa Foto: Erakogu

Lõpeta näo katsumine!

Veel enne pandeemia puhkemist kirjutas üks USA terviseekspert – kui me ometi suudaksime lõpetada oma näo puudutamise! Ta nimetas seda viiruse ohjeldamisel lausa tähtsaimaks abinõuks. Kuid näo katsumine, olgu see nina nokkimine, huulte puudutamine või silmade hõõrumine, on inimestele sageli nii omane, et nad teevad seda märkamatult isegi mitukümmend korda päevas. CNN tõi sellise automaatse käitumise näiteks terviseeksperdi, kes tegi ettekannet, kuidas tuleb vältida nina, suu ja silmade katsumist, kuid järgmisel hetkel niisutas suus sõrme, et lehekülgi oleks lihtsam keerata.