Kaubanduskeskus eemaldas tualettidest kaamerad 

Andmekaitse inspektsioon algatas omaalgatusliku järelevalvemenetluse, mille eesmärk on välja selgitada, missugusel õiguslikul alusel ning eesmärgil kasutab OÜ Kroonikeskus jälgimisseadmeid Kagukeskuse ning Kroonikeskuse tualettruumides. Inspektsioon kohustas firmat kaamerad eemaldama märtsi alguseks. „Oleme saanud Kroonikeskuselt kinnituse, et tualetikaamerad on eemaldatud,“ kinnitas andmekaitse inspektsiooni pressiesindaja Signe Heiberg Õhtulehele.