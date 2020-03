Kaubanduskeskus eemaldas andmekaitse nõudel tualettidest kaamerad 

Andmekaitse Inspektsioon tegi tänavu veebruaris kontrollkäigu Rakveres Kroonikeskuse tualettruumidesse: selgus, et lisaks sellele, et ühe kaamera vaatevälja jääb ka naiste tualettruumi esimene WC kabiin, on tualettruumi välisel uksel rikutud jälgimisseadmetest teavitamise korda.

„Oleme saanud Kroonikeskuselt kinnituse, et tualetikaamerad on eemaldatud,“ kinnitas andmekaitse inspektsiooni pressiesindaja Signe Heiberg Õhtulehele.